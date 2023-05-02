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Фатиев Павел Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фатиев
Имя
Павел
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
25 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140408. ФАТІЕВЪ, ПАВЕЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Кадников. у., в. и д. Большой-Мурги, 49 л.; — З. Н. 1 уч. Грязовецк. у. 25 Іюня 909, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 25 Іюня 909.

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