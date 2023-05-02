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Кириллов Киприан Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириллов
Имя
Киприан
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
07 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5891. КИРИЛЛОВ КИПРИАН НИКИТИЧ, 35 л., Бийск. у., Смоленск. в., с. Катунского, Н. С. 11 уч. Бийск. у., Ст. 143, лиш. св. 4 г., Исп. 7 марта 923.

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