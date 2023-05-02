Кириллов Киприан Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5891. КИРИЛЛОВ КИПРИАН НИКИТИЧ, 35 л., Бийск. у., Смоленск. в., с. Катунского, Н. С. 11 уч. Бийск. у., Ст. 143, лиш. св. 4 г., Исп. 7 марта 923.
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