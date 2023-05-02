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Успенский Виктор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Успенский
Имя
Виктор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
29763. УСПЕНСКИЙ, ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л. Гр. г. Петрограда; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Хищение, лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокращ. на ⅔, с зач. 6 м. и 16 д. пр. з. Исп. 22 нояб. 920.

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