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Шерман Файвель Айзиков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шерман
Имя
Файвель
Отчество
Айзиков
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 524
Источник
Скан
Оригинальная запись
34090. ШЕРМАНЪ, фАЙВЕЛЬ АЙЗИковъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кишинева, 42 л.; — Кишинев. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Дек. 908. | 900 114392 1655 У. | 93 54013 169 М. | 97 99540 1655 У. | 93 68152 177 М. | 96 56661 169 М.

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