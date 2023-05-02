Аникин Александр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129528. аникинъ, Александръ федоровъ. Сельск. обыв. зав. Ижевскаго, Ижевско-Нагорной в., Сарапульск. у., 17 л.; — Казанск. С. П. 7 Сент. 909, 53 и 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 15 Окт. 909.
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