Дюльдин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюльдин Иван Степанович

Дюльдин Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюльдин
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4259. ДЮЛЬДИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 24 л., Верхотурск. у., Николаево-Подвинск. в., б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 76, 180, 205, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.