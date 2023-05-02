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Попов Семен Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Семен
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
21 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7918. ПОПОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л., Тамбовск. у , Лысогорск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 184 ч. 2, 220, лиш. св. 3 г. Исп. 21 авг. 923.

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