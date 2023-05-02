Сердобинцев Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сердобинцев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10572. СЕРДОБИНЦЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 31 г., Самарск. г., г. Балакова. В. Т. Ленинградск. окр. при 1 стр. корп. Ст. ст. 16, 2 ч. 97, 2 ч. 114, 116, 205 п. «б», пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 23/ѴІ — 24.
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