Озолин Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Озолин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105942. ОЗОЛИНЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Двинск. у., Унгерлицк. в., с. Петерянъ, 34 л., рд. т. же у. и в., въ д. Крейцбургѣ; — Кіев. С. П., 1 ч. 123 У г. У., 133 и 152 У., по слож. съ нак. по приг. Ста-родуб. О. С., отъ 18 Нояб. 908 г. (1451 У.—каторж. раб. 13½ л.), пост, по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 82265, нак. коего сложено съ нак. по приг. Кіевск. С. П., отъ 11 Окт. 906 г. (123 Уг. У.—каторж. раб. 4 г.), каторж. раб. 17½ л Исп. 26 Іюня 909, счит. ср. с 14 Мая 907.
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