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Моргунов Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моргунов
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
9279. Моргунов Василий Григорьевич, 33 л., Вятск. г., Слободск. у., Федосеевск. в., зав. Белохолуницкого. Вотск. Облсуд. Ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8 дек. 926.

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