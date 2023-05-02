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Зубов Константин Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубов
Имя
Константин
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5035. ЗУБОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 17 л., г. Тюкалинск. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 142 и 180, лиш. св. 3 г. 6 м. Осужд. в декабре 923.

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