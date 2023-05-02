Чурзин Евстафий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурзин
- Имя
- Евстафий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141348. ЧУРЗИНЪ, ЕВСТАФІЙ ИВАНОВЪ. К. Царев. у., в. и с. Колобова, 29 л.; — М. С. 3 уч. г. Саратова 26 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 28, счит. ср. съ 26 Окт. 909.
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