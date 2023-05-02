Фрейман Филипп Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрейман
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 565
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96271. ФРЕЙМАНЪ, ФИЛИППЪ (ВИЛЛЕ) Мартиновъ. К. Гольдингенск. у., Курмаленск. в., 33 л., рд. въ г. Гольдингенѣ; — Либавск. О. С., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Іюня 908. | 902 18356 170¹ М. | 96 72320 177 М. | 900 14913 169 М. | 96 14187 173 М. | 97 793320 1465 У.
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