Захаров Алексей Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46860. ЗАХАРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЗАХАРОВЪ. К. Ядрин. у., Чувашско-Сорминск. в., д. Ойри-Сиртъ, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Козмодемьянск. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 905.
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