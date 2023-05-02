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Игнатьев Василий Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Василий
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
31859. ИГНАТЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИГНАТЬевъ. Мщ. г. Каинска, 34 л., рд. въ г. Новгородѣ; — СПБ. Ст. М. С. 38 уч. (въ 6 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Марта 905. | 98 89728 1653 У. | 94 40037 169 М. | 97 86931 1655 У. | 93 34885 169 М. | 96 17171 169 М.

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