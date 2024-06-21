Борисова Александра
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисова
- Имя
- Александра
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130231. БОРИСОВА, АЛЕКСАНДРА (внѣбр.). К. Гдовск. у., Середкинск. в., д. Гридина, изъ восп. СПБ. восп. дона, 19 л.; — Г. С. 2 уч. г. Пскова 5 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Сент. 909.
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