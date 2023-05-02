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Глебов Афанасий Лукьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глебов
Имя
Афанасий
Отчество
Лукьянов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46096. ГЛѢБОВЪ, АФАНАСІЙ ЛУКЬЯновъ. К. Брянск. у., Каневецк. в., с. Новоселовки, 30 л.; — Г. С. 3 уч. г. Екатеринослава, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюня 905.

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