Добромыслов Всеволод Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добромыслов
- Имя
- Всеволод
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3965. ДОБРОМЫСЛОВ ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ, 50 л., г. Москвы. В. Т. Московск, окр. Ст. ст. 114 ч. 1 и 128а, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 28 нояб. 923.
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