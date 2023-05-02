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Фондриков-Шмоналов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фондриков-Шмоналов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
10679. ФОНДРИКОВ-ШМОНАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Красно-Баковск. у., Шадринск. в., д. Озерки. Нижегородок Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 12/ІІ—26.

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