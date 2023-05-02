Егорова Евдокия Моисеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егорова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Моисеева
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46654. ЕГОРОВА, ЕВДОКІЯ МОИСЕЕВА. К. Зарайск. у., Ильицынск. в., д. Клепалинки, 35 л.; — М. С. Серпухов. уч. г. Москвы, 172 М. (укрыв.) тюр. 1½ м. Исп. 3 Іюня 905.
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