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Егорова Евдокия Моисеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егорова
Имя
Евдокия
Отчество
Моисеева
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46654. ЕГОРОВА, ЕВДОКІЯ МОИСЕЕВА. К. Зарайск. у., Ильицынск. в., д. Клепалинки, 35 л.; — М. С. Серпухов. уч. г. Москвы, 172 М. (укрыв.) тюр. 1½ м. Исп. 3 Іюня 905.

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