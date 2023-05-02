Хилко Трофим Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хилко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12882. ХИЛКО ТРОФИМ НАУМОВИЧ, 40 л., Черниговск. г., Сосницк. у. и в., мест. Охромеевки. Иркутск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 7/І—24.
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