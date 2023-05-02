Буров Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130450. буровъ, Василій Яковлевъ. К. Весьегон. у., Макаровск. в., д. Григарева, 19 л.; — З. Н. 1 уч. Весьегон. у., 109 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 23 Авг. 909.
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