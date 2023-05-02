Буров Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Василий Яковлев

Буров Василий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буров
Имя
Василий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
23 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130450. буровъ, Василій Яковлевъ. К. Весьегон. у., Макаровск. в., д. Григарева, 19 л.; — З. Н. 1 уч. Весьегон. у., 109 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 23 Авг. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close