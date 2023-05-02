Зайцев Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3338. ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 16 л., Старицк. у., Васильевск. в., д. Деулино. Н. С. 4 уч. Старицк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. ІІ—24.
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