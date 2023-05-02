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Недопекина Прасковья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Недопекина
Имя
Прасковья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5004. Недопекина Прасковья Ивановна. Гр. Перемышльск. у., Желовск. в., д. Крутых Верхов; — Н. С. 2 уч. Перемышльск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 14 окт. 918.

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