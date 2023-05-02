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Кожевников Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожевников
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6121. КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Уржумск. у., Петровск. в., д. Косьяново, В. Т. пограничн. част. Западн. фр., Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. 4 м., Исп. 19 окт. 923.

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