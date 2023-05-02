Кожевников Николай Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожевников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6121. КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Уржумск. у., Петровск. в., д. Косьяново, В. Т. пограничн. част. Западн. фр., Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. 4 м., Исп. 19 окт. 923.
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