Антипова Елизавета Филипповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Филипповна
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 169. Антипова Елизавета Филипповна, 30 л., Козловск. у., Стежинск. в. и с. Н. С. 1р. г. Козлова. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/ІІІ—26.
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