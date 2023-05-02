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Антипова Елизавета Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антипова
Имя
Елизавета
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
05 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
169. Антипова Елизавета Филипповна, 30 л., Козловск. у., Стежинск. в. и с. Н. С. 1р. г. Козлова. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/ІІІ—26.

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