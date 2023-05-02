Елисеева Надежда Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елисеева
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4368. ЕЛИСЕЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 19 л., Лужск. у., Яблоницкой в. и д. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 сент. 923.
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