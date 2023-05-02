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Батыр-Оглы Темирюк

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батыр-Оглы
Имя
Темирюк
Дата исполнения приговора
13 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45150. БАТЫРЪ-ОГЛЫ, ТЕМИРЮКЪ. Под. с., жит. с. Тарки, Таркинск. уч., Темиръ-Ханъ-Шурин. окр., 22 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., 152 и 977 У., тюр. 4 м. Исп. 13 Янв. 905.

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