Батыр-Оглы Темирюк
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батыр-Оглы
- Имя
- Темирюк
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45150. БАТЫРЪ-ОГЛЫ, ТЕМИРЮКЪ. Под. с., жит. с. Тарки, Таркинск. уч., Темиръ-Ханъ-Шурин. окр., 22 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., 152 и 977 У., тюр. 4 м. Исп. 13 Янв. 905.
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