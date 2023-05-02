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Ложкин Фаддей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ложкин
Имя
Фаддей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8192. ЛОЖКИН ФАДДЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 63 л., Краснококшайск. к., Пектубаевск. !в., д. Оськиной. Н. С. 4 уч. Краснококшайск. к. Ст. 144, пор. пр. 2 г. Срок. исп. не указ. осужд. 4 сент. 923.

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