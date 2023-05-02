Шабохин Владимир Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабохин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30336. ШАБОХИН, ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Городокск. у., Горковск. в., д. Шабохи; — Н. С. Смольнинск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 13 д. пр. з. Исп. 23 июня 920.
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