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Лаврухин-Гришин Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврухин-Гришин
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
6863. Лаврухин-Гришин Семен Иванов., 44 л., Тульской г., Тарусск. р., с. Вишенки. Н. С. Тарусского р. Ст. 2 ч. 74, л. с. 6 м. 15 июня 927.

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