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Суровых Федосья Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суровых
Имя
Федосья
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
20 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
12105. Суровых Федосья Иванов., 21 г., Ишимск. окр., Жиляковск. р., д. Синициной. Тюменск. Окр. С. Ст. 136, л. с. 1 г. 20 июля 927.

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