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Киселев Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
133779. КИСЕЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Пермск. у., в. и с. Верхнихъ Муллъ, 36 л.; — З. Н. 5 уч. Пермск. у. 1 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Сент. 909.

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