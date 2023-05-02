Герчиков Григорий Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герчиков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2961. ГЕРЧИКОВ ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ, 25 л., г. Киева. В. Т. 14 стр. арм. корп. Ст. 180а, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 окт. 923.
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