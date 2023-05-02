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Герчиков Григорий Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герчиков
Имя
Григорий
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2961. ГЕРЧИКОВ ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ, 25 л., г. Киева. В. Т. 14 стр. арм. корп. Ст. 180а, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 окт. 923.

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