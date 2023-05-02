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Лянге Александр Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лянге
Имя
Александр
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
135559. ЛЯНГЕ, АЛЕКСАНДРЪ ЯНОВЪ К. Варшав. у., гм. Млоцины, д. Б.-Млоцинки, 31 г.; — Варшав. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Іюня 909.

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