Лущик Антон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лущик
- Имя
- Антон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 186501. ЛУЩИКЪ, АНТОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Ряд. изъ к. Бобруйск, у., Паричск. в., д. Васильевки, 20 л.; — Бобруйск. У. С., 169 и 170 м. и Воин. У., один. военн. тюр. 2 м., или строг. пр. на тотъ же срокъ. Исп. 15 Сент. 909.
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