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Лущик Антон Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лущик
Имя
Антон
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
186501. ЛУЩИКЪ, АНТОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Ряд. изъ к. Бобруйск, у., Паричск. в., д. Васильевки, 20 л.; — Бобруйск. У. С., 169 и 170 м. и Воин. У., один. военн. тюр. 2 м., или строг. пр. на тотъ же срокъ. Исп. 15 Сент. 909.

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