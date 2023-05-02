Козубовский Павел Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козубовский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65668. КОЗУБОВсКІЙ, ПАВЕЛЪ АНДРЕевъ. Мщ. г. Пинска, 22 л.; — Минск. О. С., 4 п. 1643 У., арест. отд. 4 г. Исп. 22 Мая 907. | 904 59460 169 М.
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