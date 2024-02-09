Поварич Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поварич
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49699. ПОВАРИЧЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАевъ. К. Новозыбков. у., Малощербинск. в., с. Рогова, 21 г.; — М. С. 16 уч. Кіевск. икр., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 28 Мая 905.
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