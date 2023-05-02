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Смышляев Василий Илларионо­вич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смышляев
Имя
Василий
Отчество
Илларионо­вич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 335
Источник
Скан
Оригинальная запись
10670. СМЫШЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНО­ВИЧ, 30 л., Вологодск. у., Шеняковск. у., д. Брян­цево. Н. С. 9 уч. Вологодск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 21 окт. 924.

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