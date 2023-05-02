Никонова Ульяна Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никонова
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8591. Никонова Ульяна Семеновна, 30 л., Тагильск. окр., с. Коптеловского. Н. С. 7 уч. Тавильск. окр. Ст. 151, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/ХІІ—26.
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