Скавицкий Осип Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скавицкий
- Имя
- Осип
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87617. сКАВИЦКІЙ, ОСИПЪ СТАНИславовъ, 35 л. К. Поневѣжск. у., Розалинск. в., рд. Лидск. у., въ м. Жирмунахъ; — Виленск. О. С., 29 Апр. 911, 114, 152¹, 1647, 1 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зачет. 4 м. предв. заключ. Исп. 4 Іюня 911. | 909 44686 169 М. | 908 40571 172 М. | 6 Нояб. 909 г. 107 пѣх. Троицк. полка, за неявку надѣйств. службу, съ лиш. унт.-оф. званія, т. 2 м.
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