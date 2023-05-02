Богданович Евгений Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданович Евгений Борисович

Богданович Евгений Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданович
Имя
Евгений
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
913. БОГДАНОВИЧ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, 21 г., Гомельск. г., г. Быхова. Н. С. 12 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "е", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close