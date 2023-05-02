Ванин Алексей Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ванин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38809. ВАНИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГАВРИловъ. Зап. канон., 30 л., рд. и прип. Горбатов. у., въ Барановск. в. и с.; — Нижегород. О. С., 16 и 169 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С., по Горбатов. у., отъ 25 Іюня и З. Н. 3 уч. Горбатов. у. отъ 10 Дек. 906 г., тюр. 6 м. Исп. 30 Марта 907. | 904 57193 170¹ М.
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