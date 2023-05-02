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Бандурин Тимофей Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бандурин
Имя
Тимофей
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
16323. Бандурин Тимофей Карпов., 20 л., Акмолинск. г., Петропавловск. у., Образцов., в., с. Сидоровки. Акмолинск. Г. С. Ст. 136, л. с. 8 л. 20 дек. 927.

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