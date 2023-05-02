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Носкова Евгения Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носкова
Имя
Евгения
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6452. НОСКОВА ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА, 32 л., Северо-Двинск. г., Никольск. р., Носковск. в. и д. Н. С. 22 уч. Сев.-Двинск. г. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.

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