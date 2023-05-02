Ивахненко Андрей Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивахненко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65137. ИВАХНЕНКО, АНДРЕЙ ТЕРЕНТЬевъ. К. Острогож. у., Ольховатск. в., сл. Марченковой, 62 л.; — З. Н. 5 уч. Острогож. у., 3 п. 13, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Авг. 907.
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