Длужняк Осип Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Длужняк
- Имя
- Осип
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39015. ДЛУЖНЯКЪ, ОСИПЪ НИКОЛАевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Влощов. у., гм. Слупя, д. Венгржиновъ, 38 л.; — Кѣлецк. О. С. (въ 5 р.), 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Мая 905. | 902 42990 1647 У. | 96 85315 1643 У. | 98 88282 1647 У. | 93 42308 1485 У.
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