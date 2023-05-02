Клепиков Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клепиков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 40116. КЛЕПИКОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринска, 29 л., рд. въ г. СПБ.; — Тобольск. О. С. (въ 6 р.), 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Апр. 905. | 903 87104 1655 У. | 95 57045 169 М. | 902 44735 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 94520. | 97 88035 1655 У. | 96 47633 1655 У. | 95 25690 169 М.
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