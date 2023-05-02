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Ярцева Дарья Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ярцева
Имя
Дарья
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
23 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4847. ЯРЦЕВА, ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 27 л. Гр. Бологовск. у., Калицк. в., д. Чечнова;—Р. В. Т. Т. Октябрьск. ж. д. Самогон. лиш. св. 3 г. Исп. 23 янв. 922.

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