Витковский Афанасий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витковский
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3898. ВИТКОВСКІЙ, АФАНАСІЙ ОСИПОВЪ. К. изъ сс.-посел. Енисейск. у., в. и с. Яланскаго, 44 л., рд. въ г. Одессѣ; — Краснояр. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 15 Окт. 908. | 906 1437 169 М. | 88 37870 169 М. | 905 1472 169 М. | 87 92017 169 М. | 98 68128 312 У. | 86 66869 169 М. | 90 11710 1646 У. | 86 81351 169 М.
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